RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Фото: на готівковому ринку буде більше валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно і з рішенням, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Ці обсяги будуть додатковими до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас банки могли продавати тільки ту валюту, яку до того вони купили у населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара