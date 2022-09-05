НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Національний банк України вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Згідно і з рішенням, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.