НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.