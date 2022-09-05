ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 сентября 2022 11:15
НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению Фото: на наличном рынке будет больше валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка. Банкам с 6 сентября разрешили продавать больше валюты населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
Большой друг Украины. Чем запомнился Джонсон на посту премьера Британии
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить