НБУ разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Банки будут сообщать в ЦИК и НАЗК о счетах избирательных фондов

Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, который вступил в силу 1 января 2020 года, разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили пресс-службе, кодексом унифицированы правовые основы подготовки и проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

В проекте НБУ речь идет об установлении обязанности банкам сообщать в :

Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) об открытии счетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины, политической партии, которая выдвинула кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе и их реквизиты;

региональное или территориальное представительство ЦИК и НАЗК об открытии текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном избирательном округе и его реквизиты;

территориальную избирательную комиссию об открытии счетов избирательных фондов организации политической партии, которая выдвинула избирательный список, кандидата в депутаты в многомандатном избирательном округе, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и их реквизиты

Напомним, в декабре 2019 года Верховная рада приняла новый Избирательный кодекс. Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.