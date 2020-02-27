НБУ розробив порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Банки будуть повідомляти ЦВК та НАЗК про рахунки виборчих фондів

Національний банк України на виконання вимог Виборчого кодексу України, що набрав чинності 1 січня 2020 року, розробив порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, кодексом уніфіковані правові основи для підготовки і проведення виборів президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.

У проекті НБУ йдеться про встановлення обов’язку банкам повідомляти:

Центральну виборчу комісію (ЦВК) та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост президента України, політичної партії, яка висунула кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному виборчому окрузі та їх реквізити;

регіональне або територіальне представництво ЦВК та НАЗК про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у народні депутати України у загальнодержавному виборчому окрузі та його реквізити;

територіальну виборчу комісію про відкриття рахунків виборчих фондів організації політичної партії, яка висунула виборчий список, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища та їх реквізити.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна рада ухвалила новий Виборчий кодекс. Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.