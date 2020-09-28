НБУ разделит финкомпании на четыре категории по степени риска

Национальный банк Украины планирует установить критерии, по которым оценивается степень риска участников рынка небанковских финансовых услуг. Установление критериев позволит определять периодичность проверок учреждений.

Проект осанки выставлен на общественное обсуждение на сайт НБУ.

Как отмечается в сообщении НБУ, критериями оценки степени риска являются:

состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

показатели деятельности;

соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций, других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами

Каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев определяется и рассчитывается в зависимости от типа участника рынка: отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги финансового лизинга (лизингодатели), ломбардов.

Оценка осуществляется с использованием качественных и количественных показателей.

По результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).

НБУ относит участника рынка к одной из четырех групп по определенным критериям и с учетом видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей.

НБУ будет проводить оценку степени риска и оценку общественной важности участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. Периодом оценки является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.

Напомним, Национальный банк подготовил проект постановления об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначении временной администрации.

Отметим, что Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. Соответствующая норма содержится в законе о "сплите".