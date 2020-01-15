В НБУ рассказали о судьбе российских банков в Украине

Два дочерних банков российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию FinClub.

Как напомнила Рожкова, "Проминвестбанк" почти свернулся и не проводит активную банковскую деятельность.

"Вопрос о сдаче лицензии - это уровень собрания акционеров. Они планируют рассмотреть этот вопрос на собрании 6 февраля. Такое решение было бы хорошим для всех, потому что банк в таком режиме не рабочий", - сообщила она.

По его словам, другая ситуация со "Сбербанком". "Решение по нему это уровень политики самого акционера, хотя у нас нет никаких контактов с ним. Мы как регулятор не общаемся с собственником. Это все осложнено политическими процессами. И для рынка это плохо", - считает замглавы НБУ.

Однако, как отметила Рожкова, сегодня "Сбербанк" не слишком активен на рынке.

"Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам. Мы следим за тем, чтобы у него была сверхликвидность, чтобы в случае чего он мог рассчитаться по всем обязательствам", - сообщила она.

Рожкова напомнила о попытках российских владельцев продать банк.

"Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это будет международная институция, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда окей", - добавила она.

Напомним, ПАО "Проминвестбанк", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, планирует прекратить банковскую деятельность. Соответствующее решение намерены принять на общем собрании акционеров, которое состоится 6 февраля 2020 года.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".