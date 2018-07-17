В НБУ рассказали, сколько изношенных банкнот ежегодно изымают из обращения

Почти половину из изъятых банкнот составляют банкноты номиналом от 1 до 20 грн

Национальный банк Украины (НБУ) ежегодно из-за изношенности изымает из обращения около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Об этом сегодня во время презентации банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в целом, в связи с физическим износом банкнот гривны, Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов.

Он также отметил, что почти половину из изъятых банкнот составляют банкноты номиналом от 1 до 20 грн.

"В прошлом году Национальный банк изъял из обращения 749 млн штук банкнот на сумму 48 млрд грн. В том числе, банкноты номиналом в 20 грн - 72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд грн. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот", - добавил Зайвенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк введет в обращение новую банкноту номиналом в 20 грн с 25 сентября 2018 года.