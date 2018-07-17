В НБУ розказали, скільки щороку вилучають з обігу зношених банкнот

Майже половину з вилучених банкнот становлять банкноти номіналом від 1 до 20 грн

Національний банк України (НБУ) кожного року через зношеність вилучає з обігу близько 800 млн штук банкнот усіх номіналів. Про це сьогодні під час презентації банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загалом, у зв’язку із фізичним зношенням банкнот гривні, Національний банк щороку вилучає близько 800 млн штук банкнот усіх номіналів.

Він також зазначив, що майже половину з вилучених банкнот становлять банкноти номіналом від 1 до 20 грн.

"В минулому році Національний банк вилучив з обігу 749 млн штук банкнот на суму 48 млрд грн. В тому числі, банкноти номіналом у 20 грн - 72 млн штук на суму майже 1,5 млрд грн. Це майже 10% від загальної кількості вилучених з обігу зношених банкнот", - додав Зайвенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк введе в обіг нову банкноту номіналом у 20 грн з 25 вересня 2018 року.