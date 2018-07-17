В Нацбанку розказали про нову 20-гривневу банкноту

Нову банкноту номіналом у 20 грн буде введено в обіг з 25 вересня 2018 року

Національний банк України (НБУ) введе в обіг нову банкноту номіналом у 20 грн з 25 вересня 2018 року. Про це сьогодні під час презентації банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за його словами, нову банкноту номіналом у 20 грн буде введено в обіг 25 вересня 2018 року.

Зайвенко також відзначив, що першочергово НБУ планує виготовити та ввести в обіг близько 5 млн штук нового зразка номіналом у 20 грн.

Також Зайвенко зазначив, що нова банкнота буде перебувати в обігу одночасно із банкнотами старого зразка 2003 року, які залишаться законним засобом платежу.

"Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти старого зразка", - додав директор Департаменту грошового обігу НБУ.

Фото: оновлена 20-гривненва банкнота

Нагадаємо, з 1 липня 2018 підприємства торгівлі і сфери послуг у разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити заокруглення загальних в чеку суми готівкових розрахунків за товари (роботи, послуги).