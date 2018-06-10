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Интервью

Украина может получить пятый транш МВФ к осени

НовостиЭкономика    10.06.2018 - 04:55
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/Press office NBU)

Глава Нацбанка напомнил об обязательствах, которые должна выполнить Украина

Украина ожидает получения пятого транша Международного валютного фонда (МВФ) к осени 2018 года. Об этом сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий в интервью "Зеркалу недели".

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени", - сказал Смолий.

Он напомнил, что Украина брала на себя определенные обязательства.

"Более года мы ждем пересмотра по ряду причин. Первая - формирование цены на газ по принципу импортного паритета. Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили", - отметил глава Нацбанка.

Смолий добавил, что весной в Вашингтоне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев представил МВФ другую концепцию газового рынка, которую в итоге признали приемлемой для продолжения переговоров.

"Нафтогаз" предложил МВФ вариант, по которому по рыночной цене газ будет отпускаться потребителям, населению и промышленности, но правительство будет компенсировать расходы тем гражданам, которые не способны заплатить полную стоимость... и предложил уменьшить норму потребления газа", - напомнил он.

Напомним, по словам премьера Владимира Гройсмана, требование МВФ о повышении цены на газ для населения остается и Украина и фонд до сих пор находятся в поиске решения.

 

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Теги публикации: Национальный банк Украины, МВФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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