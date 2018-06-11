Минфин ожидает получения транша МВФ осенью этого года

Сейчас ведутся переговоры относительно выполнения оставшихся условий для получения финансирования

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года. Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

Маркарова пояснила, что на данный момент ведутся переговоры с представителями фонда относительно выполнения оставшихся условий для предоставления дальнейшего финансирования. В частности, о тарифах на газ и реформировании энергетического сектора, и Минфин рассчитывает их скоро завершить и получить транш МВФ.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - отметила Маркарова.

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий также заявил, что получение финансирования от МВФ ожидается осенью.

Отметим, что для получения транша фонд требовал от парламента не только установления рыночных цен на газ для населения, но и создания антикоррупционного суда.

В пятницу, 8 июня, после длительного обсуждения и множества поправок Закон "О Высшем антикоррупционном суде Украины" был проголосован депутатами.

В тот же день, по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана Верховная рада уволила с поста министра финансов Александра Данилюка, назначив исполняющей обязанности министра первого заместителя Данилюка Оксану Маркарову.