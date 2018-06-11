Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минфин ожидает получения транша МВФ осенью этого года

НовостиФинансы    11.06.2018 - 12:04
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Сейчас ведутся переговоры относительно выполнения оставшихся условий для получения финансирования

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года. Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

Маркарова пояснила, что на данный момент ведутся переговоры с представителями фонда относительно выполнения оставшихся условий для предоставления дальнейшего финансирования. В частности, о тарифах на газ и реформировании энергетического сектора, и Минфин рассчитывает их скоро завершить и получить транш МВФ.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - отметила Маркарова.

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий также заявил, что получение финансирования от МВФ ожидается осенью.

Отметим, что для получения транша фонд требовал от парламента не только установления рыночных цен на газ для населения, но и создания антикоррупционного суда.

В пятницу, 8 июня, после длительного обсуждения и множества поправок Закон "О Высшем антикоррупционном суде Украины" был проголосован депутатами.

В тот же день, по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана Верховная рада уволила с поста министра финансов Александра Данилюка, назначив исполняющей обязанности министра первого заместителя Данилюка Оксану Маркарову.

МВФ проверит закон об антикоррупционном суде на соответствие договоренностям В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ
Теги публикации: МВФ, Оксана Маркарова, Транш  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь