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В НБУ розповіли, коли чекати на візит місії МВФ в Київ

НовиниФінанси    12.06.2018 - 13:05
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)

МВФ відвідає з візитом Україну після перегляду тарифів на газ

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету. Про це заявив глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій під час брифінгу в рамках Форуму фінансової інклюзії, передає "ZN.ua".

"Я вважаю, що ті питання, які ще не вирішені, всі взаємопов'язані, тому для приїзду місії необхідний і черговий перегляд ринку газу і переговори з Мінфіном збалансованого бюджету", - сказав Смолій.

Разом з тим, він заявив, що не готовий зараз обговорювати транш МВФ, "тому що закон про Вищий антикорупційний суд нещодавно підписав президент і треба прийняти ще один закон, який буде вводити в дію закон про антикорупційний суд".

"Проте у нас залишилися неузгоджені питання реформування газового сектора і також інші питання, які у місії МВФ повинні бути погоджені до того, як буде прийнято рішення про виділення чергового траншу. Ми очікуємо, що ті питання, які я щойно назвав, є предметом дискусії і обговорення, і очікуємо, що все-таки рішення Фонду буде прийнято на користь отримання чергового траншу", - додав глава НБУ.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова заявила, що очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду восени цього року.

Раніше глава Нацбанку Яків Смолій також заявив, що отримання фінансування від МВФ очікується восени.

Маркарова розповіла, що ще потрібно зробити, щоб отримати транш МВФ Мінфін очікує отримання траншу МВФ восени цього року
Теги публікації: Національний банк України, МВФ, Транш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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