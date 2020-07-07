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В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картами

Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:47
В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картами
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Мошенники обещают помощь во время карантина и выманивают данные карточек

В 2020 году в связи с карантинными мерами украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Появились и новые сценарии в мошенников, которые под видом государственных органов обещают денежную помощь и таким образом выманивают данные платежных карт.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Если раньше мы боролись с накладками на банкоматы, через которые мошенники похищали данные карт, то сейчас мы боремся за осведомленность населения, ведь в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности", - отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

По его словам, в прошлом году в Украине произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными картами, 58% из них произошли в интернете. А вот мошенничество с накладками на банкоматы уже почти отошло в прошлое.

Напомним, во время карантина, введенного для граждан в марте, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Отметим, по данным НБУ, сумма ущерба от незаконных действий с платежными карточками в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

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