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У НБУ розповіли про нові методи шахрайства з платіжними картками

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:47
У НБУ розповіли про нові методи шахрайства з платіжними картками
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Шахраї обіцяють допомогу через карантин та виманюють дані карток

У 2020 році через карантинні заходи українці все частіше стали обирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн. З’явилися й нові сценарії в шахраїв, які під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Якщо раніше ми боролися із накладками на банкомати, через які шахраї викрадали дані карток, то зараз ми боремося за обізнаність населення, адже в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

За його словами, в минулому році в Україні відбулося майже 72 тисячі випадків незаконних дій із платіжними картами, 58% із них сталися в інтернеті. А от шахрайство з накладками на банкомати вже майже відійшло в минуле.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

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