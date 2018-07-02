НБУ расширяет возможности дилеров на рынке ОВГЗ

Соответствующее постановление регулятора вступает в силу 1 сентября 2018

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №72 от 26 июня 2018 года расширяет возможности для дилеров на рынке облигаций внутренних государственных займов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как поясняют в регуляторе, своим решением Нацбанк создает условия для активизации рынка государственных облигаций Украины путем совершенствования механизма первичного размещения облигаций внутренних государственных займов.

В частности, первичным дилерам предоставлена возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.

Кроме того, предоставляется возможность зачисления облигаций на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.

Также увеличивается срок, в течение которого могут поступить средства от участников размещения по облигациям, от двух рабочих дней до пяти.

Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что выведение нерезидентами валюты при погашении краткосрочных облигаций внешнего госзайма не оказывает значительного влияния на валютный рынок Украины и курс гривны.