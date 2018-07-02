НБУ розширює можливості дилерів на ринку ОВДП

Відповідну постанову регулятора набирає чинності з 1 вересня 2018

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №72 від 26 червня 2018 року розширює можливості для дилерів на ринку облігацій внутрішніх державних позик. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як пояснюють в регуляторі, своїм рішенням Нацбанк створює умови для активізації ринку державних облігацій України шляхом удосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик.

Зокрема, первинним дилерам надана можливість виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному їх розміщенні від свого імені, за дорученням і за рахунок своїх клієнтів.

Крім того, надається можливість зарахування облігацій на власний рахунок первинного дилера в цінних паперах у разі несвоєчасного перерахування або неперерахування засобів клієнтом.

Також збільшується термін, протягом якого можуть надійти кошти від учасників розміщення облігацій, від двох до п'яти робочих днів.

Зазначені зміни набирають чинності з 1 вересня 2018 року.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що виведення нерезидентами валюти при погашенні короткострокових облігацій зовнішньої держпозики не чинить значного впливу на валютний ринок України і курс гривні.