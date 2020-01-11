НБУ расширил возможности банков для покупки-продажи валюты

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Коммерческие банки получили больше возможностей для спекуляций

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.

По оценкам НБУ, предыдущее увеличение лимитов валютной позиции банков в середине 2018 года не повлекло отрицательных эффектовдо валютного рынка и не увеличило давление на гривну. "Наоборот, оно имело следствием увеличение объемов операций на межбанковском валютном рынке и уменьшению курсовой волатильности", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в течение прошлого года банки в целом не использовали даже половины действующего лимита длинной позиции (5%), однако отдельные финансовые учреждения периодически нуждались в большем размере открытой валютной позиции. В то же время они были ограничены лимитом и не могли принимать более активное участие в сглаживании курсовых колебаний.

Напомним, по данным НБУ, среднедневной объем валютных операций между банками 2019 году вырос в 1,5 раза до 380 млн долларов. В 2019 году объем на межбанковском валютном рынке превысил 90 млрд долларов.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,4 млрд долларов и продал на 0,5 млрд долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7,9 млрд долларов.