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НБУ розширив можливості банків для купівлі-продажу валюти

Новини » Економіка     11.01.2020 - 13:45
НБУ розширив можливості банків для купівлі-продажу валюти
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Комерційні банки отримали більше можливостей для спекуляцій

Національний банк України (НБУ) з 20 січня 2020 року вдвічі збільшив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків - до 10% від їхнього регулятивного капіталу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, цей крок розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів та збільшить їхню роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.

За оцінками НБУ, попереднє збільшення лімітів валютної позиції банків у середині 2018 року не мало негативних ефектів для валютного ринку України та не збільшило тиск на гривню. "Навпаки, воно мало наслідком збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку і зменшення курсової волатильності", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, упродовж минулого року банки загалом не використовували навіть половини чинного ліміту довгої позиції (5%), проте окремі фінансові установи періодично мали потребу у більшому розмірі відкритої валютної позиції. Водночас вони були обмежені лімітом і не могли брати активнішу участь у згладжуванні курсових коливань.

Нагадаємо, за даними НБУ, середньоденний обсяг валютних операцій між банками 2019 році виріс у 1,5 рази до 380 млн доларів. У 2019 році обсяг на міжбанківського валютного ринку перевищив 90 млрд доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,4 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7,9 млрд доларів.

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