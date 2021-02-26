НБУ опустил официальный курс евро ниже 34 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,84 гривен за евро. Это на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 1 марта установлен на таком уровне: 33,8449 гривен за евро (-0,301 грн). При этом курс евро на 26 февраля составляет 34,1459 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 34,92 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,90 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 27,9456 гривен за 1 доллар (+0,0155 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет: 27,9301 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.