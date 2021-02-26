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НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 18:06
НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,84 гривень за євро. Це на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 березня встановлено на такому рівні: 33,8449 гривень за євро (-0,301 грн). При цьому курс євро на 26 лютого становить 34,1459 гривень за євро.

НБУ опустив офіційний курс євро нижче 34 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 34,92 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,90 грн за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 27,9456 гривень за 1 долар (+0,0155 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить: 27,9301 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

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