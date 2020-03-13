НБУ снова проведет валютный аукцион для поддержки гривны

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк продает валюту из резервов, сдерживая рост курса доллара

Национальный банк Украины в пятницу, 13 марта, объявил аукцион по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на продажу выставлено 200 млн долларов.

Напомним, 12 марта на открытии межбанковского валютного рынка НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты на 200 млн долларов. Общий объем заявок составил 86,4 млн долларов, из которых было удовлетворено заявки на 75,9 млн долларов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар

НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания.

Участники валютного рынка на ближайшую неделю не ожидают смены направления котировок и прогнозируют рост курса доллара до 26,50 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.