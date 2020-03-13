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Банкиры назвали ближайший ориентир курса доллара

Новости » Финансы     13.03.2020 - 11:05
Банкиры назвали ближайший ориентир курса доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ситуация на рынке будет зависеть от НБУ, но тренд на рост курса доллара сохранится

Участники валютного рынка на ближайшую неделю не ожидают смены направления котировок и прогнозируют рост курса доллара до 26,50 грн/доллар. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ставка сделана: почему НБУ не может сдержать панику на валютном рынке".

Как отметил ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Евгений Миюц, пока гривна девальвирует постепенно благодаря активному участию НБУ, который использовал все доступные инструменты в торгах этой недели.

В частности, гася панику, со вторника по четверг включительно Нацбанк продал свыше 700 млн долларов, чтобы удовлетворить спрос на валюту и не дать курсу оторваться еще больше.

"Торги следующей недели будут почти полностью зависеть от желания НБУ сглаживать валютные колебания. Тренд на ослабление гривны, скорее всего, будет продолжаться. Возможный коридор торгов - 26,10-26,50 грн/доллар при условии участия регулятора", - добавил Миюц.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

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Темы: Курс доллара
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