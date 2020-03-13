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НБУ знову проведе валютний аукціон для підтримки гривні

Новини » Економіка     13.03.2020 - 11:58
НБУ знову проведе валютний аукціон для підтримки гривні
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк продає валюту з резервів, стримуючи зростання курсу долара

Національний банк України у п'ятницю, 13 березня, оголосив аукціон з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, на продаж виставлено 200 млн доларів.

Нагадаємо, 12 березня на відкритті міжбанківського валютного ринку НБУ провів аукціон з продажу іноземної валюти на 200 млн доларів. Загальний обсяг заявок склав 86,4 млн доларів, з яких було задоволено заявки на 75,9 млн доларів. Середньозважений курс за результатами аукціону склав 25,81 грн за долар

НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання.

Учасники валютного ринку на найближчий тиждень не очікують зміни напряму котирувань і прогнозують зростання курсу долара до 26,50 грн/долар.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

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