НБУ просит дополнительных полномочий надзора на фондовом рынке

Национальный банк хочет проверять инфраструктуру фондового рынка на соответствие международным стандартам

Национальный банк внес предложения к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках", которые были презентованы на прошлой неделе Комитетом Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Предложения предоставляют Национальному банку полномочия на уровне закона осуществлять оверсайт над элементами инфраструктуры фондового рынка, которые являются критическими для обеспечения финансовой стабильности в стране. А именно - над центральным депозитарием (сейчас это Национальный депозитарий Украины) и центральным контрагентом (сейчас частично эти функции выполняет банк Расчетный центр)", - говорится в сообщении.

Оверсайт должен заключаться в проверке этих участников фондового рынка на соответствие международным стандартам Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI), разработанным Комитетом по платежным системам и рыночной инфраструктуре Банка международных расчетов (Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements) и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions). До сих пор ни Национальный депозитарий Украины (НДУ), ни банк Расчетный центр (РЦ) не проходили проверку на соответствие этим стандартам. В то же время Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, как и ранее, останется регулятором НДУ и РЦ и будет сотрудничать с Национальным банком над их приведением в соответствие с PFMI, отметили в НБУ.

"Национальный банк уже имеет значительный опыт осуществления оверсайта элементов инфраструктуры финансовых рынков на соответствие PFMI, ведь осуществляет оверсайт платежных систем. Применение приобретенного опыта в работе центрального депозитария и центрального контрагента поможет повысить надежность инфраструктуры рынка", - рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции покупки-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен. В октябре СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных сотрудников.