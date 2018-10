НБУ просить додаткових повноважень нагляду на фондовому ринку

Національний банк хоче перевіряти інфраструктуру фондового ринку на відповідність міжнародним стандартам

Національний банк вніс пропозиції до проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках", які були презентовані минулого тижня Комітетом Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Запропоновані пропозиції надають Національному банку повноваження на рівні закону здійснювати оверсайт над елементами інфраструктури фондового ринку, які є критичними для забезпечення фінансової стабільності в країні. А саме - над центральним депозитарієм (наразі це - Національний депозитарій України) та центральним контрагентом (наразі частково ці функції виконує банк Розрахунковий центр)", - йдеться в повідомленні.

Оверсайт має полягати у перевірці цих учасників фондового ринку на відповідність міжнародним стандартам Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI), розробленим Комітетом з платіжних систем та ринкової інфраструктури Банку міжнародних розрахунків (Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for International Settlements) та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions). Досі ані Національний депозитарій України (НДУ), ані банк Розрахунковий центр (РЦ) не проходили перевірку на відповідність цим стандартам. Водночас Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, як і раніше, залишиться регулятором НДУ і РЦ та співпрацюватиме з Національним банком над їх приведенням у відповідність до PFMI, зазначили в НБУ.

"Національний банк вже має значний досвід здійснення оверсайту елементів інфраструктури фінансових ринків на відповідність PFMI, адже здійснює оверсайт платіжних систем. Застосування набутого досвіду до роботи центрального депозитарію та центрального контрагенту допоможе підвищити надійність інфраструктури ринку", - розповів заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмиванням на українських фондових біржах доходів, отриманих нелегальним шляхом. За версією СБУ, в 2017-2018 роках співробітники бірж спільно з торговцями цінними паперами організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. За схемою торговці проводили сумнівні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП. Загальна сума легалізованих коштів становить понад 100 млн гривень. У жовтні СБУ провела обшуки в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих співробітників.