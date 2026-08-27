НБУ пропонує змінити правила касової роботи банків через нові 2000 гривень: деталі

Незабаром в обіг в Україні надійде нова банкнота номіналом 2000 гривень, тож НБУ пропонує внести деякі зміни до порядку організації касової роботи банків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного банку України.
Головне:
Нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса надійде в обіг вже зовсім скоро - 4 вересня 2026 року.
Раніше з головою Національного банку Андрієм Пишним вже зустрічався з цього приводу син видатного поета-шістдесятника Дмитро Стус.
Він підтримав рішення НБУ присвятити нову банкноту Василю Стусу.
У межах підготовки до введення в обіг нової банкноти, НБУ опублікував пропозицію щодо змін до порядку організації касової роботи банків (зокрема в частині дотримання єдиних вимог щодо пакування готівки).
Так, регулятор пропонує:
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".
Ознайомитись із порівняльною таблицею до проєкту постанови можна онлайн - за відповідним посиланням.
Варто зазначити також, що в аналізі впливу цього документу зазначається, що його схвалення "забезпечить дотримання банками та НБУ єдиних вимог щодо пакування готівки, включаючи новий номінал 2000 гривень".
При цьому додаткових витрат чи фінансування виконання вимог проєкту постанови не потребує (як і "додаткових часових й адміністративних ресурсів").
Насамкінець в НБУ нагадали, що зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються:
Дата введення нової банкноти в обіг - 4 вересня - була обрана через історичний символізм.
Так, 4 вересня 1965 року (під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків") у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба провели перший в СРСР відкритий публічний протест проти політичних репресій української інтелігенції.
Пізніше, саме 4 вересня 1985 року, Василь Стус загинув в ув'язненні (у карцері табору особливого режиму "Перм-36").
Нагадаємо, раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса.
Крім того, в НБУ пояснили, чи прийматимуть нову купюру банкомати.
Читайте також, що потрібно знати про Василя Стуса, який буде на новій банкноті 2000 гривень.