НБУ прокомментировал новую программу МВФ для Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

МВФ ставит цель для НБУ снизить инфляцию до 5%

Глава Национального банка Яков Смолий прокомментировал утверждение Международным валютным фондом новой программы stand-by для Украины на сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служу НБУ.

Как отметил глава НБУ, новая программа сотрудничества Украины и МВФ - это "подушка безопасности", которая поможет поддержать макрофинансовую стабильность в условиях существенных платежей по внешнему долгу в объеме около 6 млрд долларов в 2019 году.

В НБУ также напомнили, что программа МВФ фокусируется, в частности, на продолжении реформ, реализация которых обеспечивала макроэкономическую и финансовую стабильность в стране на протяжении последних лет. А именно - режима таргетирования инфляции и гибкого курсообразования гривны, которые стали действенным инструментом снижения инфляции в Украине с более 60% в апреле 2015 года до текущих 10% и 5% в среднесрочной перспективе.

"Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Национальный банк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ. Это подтверждает, что низкая и стабильная инфляция является необходимым условием устойчивого экономического роста, а режим инфляционного таргетирования - самый эффективный путь к ней. Общие цели в этой плоскости означают, что МВФ верит в способность НБУ снизить инфляцию до 5% и удерживать ее на таком уровне в течение длительного периода", - сказал Смолий.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Отметим, 25 октября Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз по инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. В НБУ прогнозировали, что инфляция войдет в целевой диапазон в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года.