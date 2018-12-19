НБУ прокоментував нову програму МВФ для України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

МВФ ставить ціль для НБУ знизити інфляцію до 5%

Голова Національного банку Яків Смолій прокоментував затвердження Міжнародним валютним фондом нової програми stand-by для України на суму 3,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу НБУ.

Як зазначив голова НБУ, нова програма співпраці України та МВФ - це "подушка безпеки", яка допоможе підтримати макрофінансову стабільність в умовах суттєвих платежів за зовнішнім боргом обсягом - близько 6 млрд доларів у 2019 році.

У НБУ також нагадали, що програма МВФ фокусується, зокрема, на продовженні тих реформ, реалізація яких забезпечувала макроекономічну та фінансову стабільність в країні впродовж останніх років. А саме - режиму таргетування інфляції і гнучкого курсоутворення гривні, які стали дієвим інструментом зниження інфляції в Україні з понад 60% у квітні 2015 року до поточних 10% і 5% в середньостроковій перспективі.

"Уперше в історії України виконання цілі з інфляції, яку встановив Національний банк, стало і одним з цільових показників програми МВФ. Це підтверджує, що низька і стабільна інфляція є необхідною передумовою стійкого економічного зростання, а режим інфляційного таргетування - найефективніший шлях до неї. Спільні цілі у цій площині означають, що МВФ вірить у спроможність НБУ знизити інфляцію до 5% і утримувати її на такому рівні впродовж тривалого періоду", - сказав Смолій.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Відзначимо, 25 жовтня Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз з інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%. У НБУ прогнозували, що інфляція увійде до цільового діапазону в I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.