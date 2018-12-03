НБУ прокомментировал ключевую тенденцию ноября на мировых товарных рынках

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Стремительное снижение цен на нефть было вызвано резкой сменой настроений инвесторов

Ключевой тенденцией ноября 2018 года на мировых товарных рынках было дальнейшее стремительное падение цен на нефть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (листопад).

Как отмечается в обзоре, за месяц (по состоянию на 29.11.2018) цены потеряли 20%, а по сравнению с четырехлетним максимумом, зафиксированным в начале октября 2018 года - почти 30%. Кроме того, месячные темпы падения в ноябре были одними из больших за любой месяц с конца 2014 года.

"Снижение цен вызвано резкой сменой настроений инвесторов: с опасений потенциального дефицита на рынке нефти в связи с санкциями США против Ирана на ожидания значительного избытка предложения", - считают в НБУ.

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Экономисты центробанка также отмечают, что на фоне роста цен на нефть в предыдущие месяцы и опасений возникновения дефицита на рынке нефти после ввода в действие второго пакета санкций США против Ирана нефтедобывающие страны нарастили добычу нефти. Так, согласно последнему отчету Международного энергетического агентства США (EIA) объемы добычи сырой нефти в США достигли рекордных 11,3 млн барр./сутки в августе 2018 года, выведя страну в мировые лидеры. Также по предварительным оценкам до рекордных объемов в ноябре выросла добыча нефти в Саудовской Аравии, Ливии и России.

Кроме того, в начале ноября США решили смягчить санкции, позволив восьми странам, среди которых Китай, Индия, Япония и Южная Корея, закупку иранской нефти. В результате, по оценкам экспертов, фактическое сокращение поставок нефти из Ирана составил 300 тыс. бар./сутки по сравнению с предыдущими ожиданиями уменьшения на около 1 млн бар./сутки.

"Все это происходило на фоне пересмотров прогнозов в сторону замедления роста мировой экономики, а следовательно, и спроса на нефть", - отмечается в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, цена североморской нефти марки Brent 29 ноября 2018 года, упала ниже отметки в 58 долларов за баррель. Последний раз стоимость нефти этого сорта находилась ниже уровня 58 долларов в октябре 2017 года.

Еще в начале октября цена североморской нефти марки Brent поднималась выше отметки 86 долларов за баррель.