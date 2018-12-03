НБУ прокоментував ключову тенденцію листопада на світових товарних ринках

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Стрімке зниження цін на нафту було спричинене різкою зміною настроїв інвесторів

Ключовою тенденцією листопада 2018 року на світових товарних ринках було подальше стрімке падіння цін на нафту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (листопад).

Як зазначається в огляді, за місяць (станом на 29.11.2018) ціни втратили 20%, а порівняно з чотирирічним максимумом, зафіксованим на початку жовтня 2018 року, - майже 30%. Крім того, місячні темпи падіння в листопаді були одними з найбільших за будь-який місяць від кінця 2014 року.

"Зниження цін спричинене різкою зміною настроїв інвесторів: із побоювань щодо потенційного дефіциту на ринку нафти у зв’язку із санкціями США проти Ірану на очікування значного надлишку пропозиції", - вважають в НБУ.

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Економісти центробанку також відзначають, що на тлі зростання цін на нафту в попередні місяці та побоювань виникнення дефіциту на ринку нафти після введення в дію другого пакету санкцій США проти Ірану нафтодобувні країни наростили видобуток нафти. Так, згідно з останнім звітом Міжнародного енергетичного агентства США (EIA) обсяги видобутку сирої нафти в США сягнули рекордних 11,3 млн бар./добу в серпні 2018 року, вивівши країну у світові лідери. Також за попередніми оцінками до рекордних обсягів у листопаді зріс видобуток нафти в Саудівській Аравії, Лівії та Росії.

Крім того, на початку листопада США вирішили пом’якшити санкції, дозволивши восьми країнам, серед яких Китай, Індія, Японія та Південна Корея, закупівлю іранської нафти. У результаті, за оцінками експертів, фактичне скорочення поставок нафти з Ірану становило 300 тис. бар./добу порівняно з попередніми очікуваннями зменшення на близько 1 млн бар./добу.

"Все це відбувалося на тлі переглядів прогнозів у бік уповільнення зростання світової економіки, а отже, й попиту на нафту", - зазначається в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, ціна північноморської нафти марки Brent 29 листопада 2018 року, впала нижче позначки 58 доларів за барель. Востаннє вартість нафти цього сорту перебувала нижче рівня 58 доларів у жовтні 2017 року.

Ще на початку жовтня ціна північноморської нафти марки Brent піднімалася вище позначки 86 доларів за барель.