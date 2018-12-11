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НБУ прокомментировал инфляцию в ноябре

Новости » Экономика    11.12.2018 - 16:52
НБУ прокомментировал инфляцию в ноябре
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк сохранил прогноз по инфляции до конца года

Инфляция в годовом измерении в ноябре ускорилась до 10,0% г/г и была близкой к прогнозу, опубликованному в октябрьском "Инфляционном отчете" НБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка.

Как отметили в НБУ, несколько более высокие показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались более низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары.

"Несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% г/г) остается актуальным", - говорится в публикации.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. С начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (до ноября 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время, НБУ повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

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