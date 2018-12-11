НБУ прокоментував інфляцію в листопаді

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк зберіг прогноз щодо інфляції до кінця року

Інфляція в річному вимірі у листопаді прискорилася до 10,0% р/р та була близькою до прогнозу, опублікованого в жовтневому "Інфляційному звіті" НБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку.

Як зазначили в НБУ, дещо вищі показники базової інфляції та темпів зростання адміністративно регульованих цін майже повністю компенсувались нижчими темпами зростання цін на сирі продовольчі товари.

"Попри незначні відхилення в темпах зростання цін за різними групами товарів у листопаді, прогноз споживчої інфляції на кінець року (10,1% р/р) залишається актуальним", - йдеться в публікації.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з жовтнем зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час НБУ підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).