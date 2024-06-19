UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НБУ прокоментували ситуацію з реструктуризацією боргу України

Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу. Параметри реструктуризації визначені програмою з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час презентації "Звіту про фінансову стабільність" на Youtube.

"Я не хотіла би це формулювати як ризик переговорів. Ми всі розуміємо, як і наші кредитори, що борг необхідно реструктуризувати, що реструктуризація необхідна", - сказала вона.

За її словами, цьому питанню присвячений окремий розділ в меморандумі з МВФ. "Параметри стійкості державного боргу передбачають певні параметри реструктуризації", - додала Рожкова.

Вона зазначила, що цей "процес непростий і ніколи він не відбувався за один раунд".

Рожкова висловила впевненість в тому, що "в результаті цих переговорів ми отримаємо реструктуризацію на тих умовах, яка не підважить стійкість державних фінансів", та додала, що міжнародні партнери, в тому числі МВФ нам дуже активно в цьому допомагають.

Невдалі переговори

Нагадаємо, Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації боргу на суму близько 20 млрд доларів під час офіційних переговорів.

Україна запропонувала списали від 25 до 60% в залежності від ситуації в країні. Кредитори - не більше 20%.

Строк відстрочки за платежами стікає 1 серпня. Якщо угоди не буде, технічно це буде означати дефолт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниДержборг