У НБУ прокоментували ситуацію з реструктуризацією боргу України

"Я не хотіла би це формулювати як ризик переговорів. Ми всі розуміємо, як і наші кредитори, що борг необхідно реструктуризувати, що реструктуризація необхідна", - сказала вона.

За її словами, цьому питанню присвячений окремий розділ в меморандумі з МВФ. "Параметри стійкості державного боргу передбачають певні параметри реструктуризації", - додала Рожкова.

Вона зазначила, що цей "процес непростий і ніколи він не відбувався за один раунд".

Рожкова висловила впевненість в тому, що "в результаті цих переговорів ми отримаємо реструктуризацію на тих умовах, яка не підважить стійкість державних фінансів", та додала, що міжнародні партнери, в тому числі МВФ нам дуже активно в цьому допомагають.

Невдалі переговори

Нагадаємо, Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації боргу на суму близько 20 млрд доларів під час офіційних переговорів.

Україна запропонувала списали від 25 до 60% в залежності від ситуації в країні. Кредитори - не більше 20%.

Строк відстрочки за платежами стікає 1 серпня. Якщо угоди не буде, технічно це буде означати дефолт.