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В НБУ прокомментировали ситуацию с реструктуризацией долга Украины

Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина сможет достичь соглашения с кредиторами по реструктуризации коммерческого долга. Параметры реструктуризации определены программой МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой во время презентации "Отчета о финансовой стабильности" на Youtube.

"Я бы не хотела это формулировать как риск переговоров. Мы все понимаем, как и наши кредиторы, что долг необходимо реструктуризировать, что реструктуризация необходима", - сказала она.

По ее словам, этому вопросу посвящен отдельный раздел в меморандуме с МВФ. "Параметры устойчивости государственного долга предусматривают определенные параметры реструктуризации", – добавила Рожкова.

Она отметила, что этот "процесс непростой и никогда он не происходил за один раунд".

Рожкова выразила уверенность в том, что "в результате этих переговоров мы получим реструктуризацию на тех условиях, которая не подвесит устойчивость государственных финансов", и добавила, что международные партнеры, в том числе МВФ, нам очень активно в этом помогают.

Неудачные переговоры

Напомним, Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к соглашению об условиях реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов во время официальных переговоров.

Украина предложила списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране. Кредиторы – не более 20%.

Срок отсрочки по платежам истекает 1 августа. Если соглашения не будет, технически это будет означать дефолт.

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