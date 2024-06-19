В НБУ прокомментировали ситуацию с реструктуризацией долга Украины

"Я бы не хотела это формулировать как риск переговоров. Мы все понимаем, как и наши кредиторы, что долг необходимо реструктуризировать, что реструктуризация необходима", - сказала она.

По ее словам, этому вопросу посвящен отдельный раздел в меморандуме с МВФ. "Параметры устойчивости государственного долга предусматривают определенные параметры реструктуризации", – добавила Рожкова.

Она отметила, что этот "процесс непростой и никогда он не происходил за один раунд".

Рожкова выразила уверенность в том, что "в результате этих переговоров мы получим реструктуризацию на тех условиях, которая не подвесит устойчивость государственных финансов", и добавила, что международные партнеры, в том числе МВФ, нам очень активно в этом помогают.

Неудачные переговоры

Напомним, Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к соглашению об условиях реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов во время официальных переговоров.

Украина предложила списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране. Кредиторы – не более 20%.

Срок отсрочки по платежам истекает 1 августа. Если соглашения не будет, технически это будет означать дефолт.