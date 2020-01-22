НБУ проиграл Коломойскому в деле о земельных участках в Одесской области

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Верховный суд встал на сторону бывшего владельца "ПриватБанка"

Верховный суд 22 января 2020 года отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций об отказе взыскания ипотеки с компании "Гаджибей", связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ компания "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации. ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", и НБУ обратился в суд.

Суды отклонили исковые требования НБУ и обосновали свою позицию тем, что НБУ должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка".

В НБУ отмечают, что по закону Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям.

"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, что экс-владельцы "ПриватБанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - подчеркнул начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.

Напомним, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования НБУ по состоянию на 1 января 2020 года сократилась до 44 млрд грн.

Отметим, в конце 2019 года Национальный банк Украины начал процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.