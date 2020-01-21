НБУ назвал сумму долга банков-банкротов по кредитам рефинансирования

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За год НБУ получил 3,6 млрд грн, но долг остается большим

Задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года сократилась до 44 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным пресс-службы, НБУ в 2019 году получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше чем в 2018 году.

Больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам - 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества - 297,8 млн грн.

Также частично задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков была погашена за счет:

обращения Национальным банком взыскания на облигации и недвижимое имущество путем приобретения их в собственность на общую сумму 1,14 млрд грн;

реализации в рамках исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 177,90 млн грн;

получение денежных средств от погашения задолженности за заставленными Национальном банке кредитным договорам на общую сумму 89,01 млн грн;

других источников погашения задолженности на общую сумму 171,96 млн грн

За самую высокую цену - 777,13 млн грн в 2019 году реализовано имущественные права по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "НАДРА" в залог Национальному банку (имущественные права на ТРЦ "Республика").

Напомним, в конце 2019 года Национальный банк Украины начал процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.