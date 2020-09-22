НБУ проиграл апелляцию в деле о 130 млн гривен в банке "семьи" Януковича

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Северный апелляционный хозяйственный отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка Украины и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 21 января 2020 года. Это решение о взыскании 128,9 млн грн "имущественного ущерба" в пользу ООО "Промышленная инновационная компания".

Соответствующее решение от 8 сентября 2020 года размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

ООО "Промышленная инновационная компания" владела 71% акций "Радикал Банка", который обанкротился в 2015 году. Это банк связывали с представителями "семьи" экс-президента-беглеца Виктора Януковича. В своем иске компания заявляла, что решение НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных нанесло компании "имущественный ущерб".

Суды принимали решения в пользу компании "семьи" Януковича, пока в августе 2019 Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и отменил решения судов низших инстанций. Дело было отправлено на рассмотрение в первую инстанцию. Таким образом, сейчас это дело рассматривается по второму кругу.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации ПАО "Радикал банк". Процедура началась в соответствии с решением, принятым правлением Национального банка Украины (НБУ) 9 ноября 2015 года.

Напомним, в сентябре 2019 года НБУ заявил, что не возмещал акционеру "Радикал Банка" 128,9 млн грн. В то же время НБУ сформировал на эту суммы резервы.