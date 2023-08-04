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НБУ прогнозує зростання мінімальної зарплати майже на тисячу гривень

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 11:45
НБУ прогнозує зростання мінімальної зарплати майже на тисячу гривень Фото: Мінімальна зарплата зросте майже на тисячу гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України прогнозує, що мінімальна зарплата зросте у 2024 році з 6700 до 7665 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (липень 2023 року).

За прогнозом НБУ, у 2025 році мінімалка становитиме 8200 гривень.

Мінімалка в Україні

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року.

Міністерство економіки пропонує збільшити в держбюджеті 2024 року мінімальну зарплату до 7 651 гривень. За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7 782 гривні.

Також пропонується підняти розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 3 443 гривень (наразі цей показник складає 2893 гривень; станом на сьогодні його "заморожено" на рівні 1 грудня 2021 року).

Розмір мінімальної зарплати в основному впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій і на соціальні допомоги.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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