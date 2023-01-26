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НБУ прогнозує відчутне зменшення "безпекових ризиків" в Україні через рік

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України переглянув ключове припущення прогнозу щодо безпекової ситуації з огляду на інтенсифікацію бойових дій та посилення терактів проти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Базовий сценарій нового макропрогнозу передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків з початку наступного року", - сказав він.

За його словами, відповідно відтерміновано у часі й повноцінне розблокування морських портів та зниження премії за ризик України.

"Інтенсифікація війни та вищий, ніж передбачалося, дефіцит електроенергії внаслідок терактів Росії, можуть суттєвіше обмежити економічну активність і посилити інфляційний тиск",- додав голова НБУ.

Нагадаємо, у жовтні НБУ прогнозував зменшення безпекових ризиків з другої половини 2022 року.

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