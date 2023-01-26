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НБУ прогнозирует ощутимое снижение "рисков безопасности" в Украине через год

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины пересмотрел ключевое предположение прогноза по ситуации с безопасностью с учетом интенсификации боевых действий и усиления терактов против критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала следующего года", - сказал он.

По его словам, соответственно отсрочено и полноценное разблокирование морских портов и снижение премии за риск Украины.

"Интенсификация войны и более высокий, чем предполагалось, дефицит электроэнергии в результате терактов России могут существенно ограничить экономическую активность и усилить инфляционное давление", - добавил глава НБУ.

Напомним, в октябре НБУ прогнозировал уменьшение рисков безопасности со второй половины 2022 года.

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