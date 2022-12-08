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НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки через атаки на енергосистему України

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України прогнозує більш глибоке падіння ВВП через терористичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Що стосується ВВП, то на цей рік, скоріш за все, падіння буде трошки глибшим, ніж це ми очікували в нашому жовтневому сценарії", - сказав він.

За його словами, на наступний рік відновлення української економіки в залежності від кожного з сценаріїв, буде різним.

"Водночас навіть у нашому базовому, відносно оптимістичному, сценарії зростанні ВВП буде дуже млявим, набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми припускали в нашому жовтневому прогнозі", - сказав він та додав, що у разі реалізації двох інших сценаріїв, економіка буде скорочуватися і наступного року.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

У жовтні Національний банк України (НБУ) прогнозував падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. Очікувалося, що у 2023 році економіка зросте на 4,0%, у 2024 році - на 5,2%.

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