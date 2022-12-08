НБУ прогнозирует более глубокое падение экономики из-за атак на энергосистему Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Что касается ВВП, то на этот год, скорее всего, падение будет немного глубже, чем мы ожидали в нашем октябрьском сценарии", - сказал он.

По его словам, на следующий год восстановление украинской экономики в зависимости от каждого из сценариев будет разным.

"В то же время даже в нашем базовом, относительно оптимистическом, сценарии росте ВВП будет очень вялым, намного ниже, чем те 4%, которые мы предполагали в нашем октябрьском прогнозе", - сказал он и добавил, что в случае реализации двух других сценариев, экономика будет сокращаться и в следующем году.