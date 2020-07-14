ru
ua

В НБУ прогнозируют рост неплатежей по потребительским кредитам

Автор: Александр Белоус

Потеря заемщиками работы из-за кризиса приведет к росту задолженности

Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования. Однако для банков это не критично.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы ожидаем, что по потребкредитам будет NPL, так как кто-то лишился работы и ему просто нечем платить", - сказала она.

При этом Рожкова отметила, что потребкредитование - сам по себе бизнес высокомаржинальный, в него закладываются более высокие потери изначально, поэтому, там более высокая ставка доходности.

Самые читаемые новости

"С этим надо будет смириться, признать эти NPL и, если нужно будет, сформировать резервы. Так что у банков, которые занимаются исключительно потребкредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть", - добавила она.

По ее словам, у банков, у которых устойчивая бизнес-модель, есть и потребкредиты, и корпоративные, "у них, думаю, будет все нормально".

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).

Отметим, по данным НБУ, ставка по потребительским кредитам достигает 1700% годовых.

Прогноз погоды
► В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях ► Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами
Читать все новости