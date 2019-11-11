В НБУ прогнозируют дальнейшее сокращение количества банков

Национальный банк Украины прогнозирует продолжение процесса добровольного отказа банков от лицензий. Об этом заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает пресс-служба НБУ.

Бевз предположил, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Он напомнил, что ранее десять банков самостоятельно покинули рынок.

Кроме того, в НБУ ожидаею несколько сделок на рынке, это небольшие банки, которые хотят увеличить свой капитал, объединив усилия.

"Поэтому две сделки в следующем году мы увидим по слиянию небольших банков", - добавил представитель НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков - на 1 меньше, чем в начале года. В то же время по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84).

Отметим, в конце октября НБУ отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков в связи с завершением присоединения к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.