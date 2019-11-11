У НБУ прогнозують подальше скорочення кількості банків

Національний банк України прогнозує продовження процесу добровільної відмови банків від ліцензій. Про це заявив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, повідомляє прес-служба НБУ.

Бевз припустив, що наступного року мінімум один-два банки здадуть ліцензії добровільно. Він нагадав, що раніше десять банків самостійно залишили ринок.

Крім того, у НБУ очікують кілька угод на ринку, це невеликі банки, які хочуть збільшити свій капітал, об'єднавши зусиль.

"Тому дві угоди наступного року ми побачимо щодо злиття невеликих банків", - додав представник НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків. У той же час станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84).

Відзначимо, в кінці жовтня НБУ відкликав банківську ліцензію і виключив АТ "Укрсоцбанк" з Державного реєстру банків у зв'язку з завершенням приєднання до "Альфа-Банку" за спрощеною процедурою.