НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках

На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Лепушинский, инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса и населения является важным фактором, который влияет на динамику ставок на развивающихся рынках. В Украине они существенно улучшились за последние годы. Например, девальвационные ожидания за последние 12 месяцев снизились с 10-15% до 5-10%.

По его словам, стимулирующая монетарная политика НБУ способствует дальнейшему снижению стоимости ресурсов на финансовых рынках. Реальная учетная ставка близка к нулю, то есть примерно равна ожидаемой экономическими агентами инфляции в течение следующих 12 месяцев.

Кроме этого, банки имеют избыток ликвидности, а средневзвешенная стоимость их фондирования в гривне (ресурсов, которые они привлекают от бизнеса и населения) выше ставку по депозитным сертификатам НБУ. Это должно побудить их к развитию кредитования, добавил Лепушинский.

Напомним, по данным НБУ, в августе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых, что на 0,3 п.п. ниже, чем в июле (9,7%).

По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.