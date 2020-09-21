НБУ прогнозує зниження депозитних ставок у банках

На тлі зниження девальваційних очікувань та низької інфляції банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами. На це вказує, зокрема, суттєвий "зазор" між процентними ставками банків та обліковою ставкою НБУ, яка на сьогодні знижена до рекордних 6%.

Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Лепушинський, інфляційні та девальваційні очікування бізнесу та населення є важливим фактором, який впливає на динаміку ставок на ринках, що розвиваються. В Україні вони суттєво поліпшились за останні роки. Наприклад, девальваційні очікування упродовж останніх 12 місяців знизилися з 10-15% до 5-10%.

За його словами, стимулююча монетарна політика НБУ сприяє подальшому зниженню вартості ресурсів на фінансових ринках. Реальна облікова ставка є близькою до нуля, тобто приблизно дорівнює очікуваній економічними агентами інфляції упродовж наступних 12 місяців.

Крім цього, банки мають надлишок ліквідності, а середньозважена вартість їх фондування в гривні (ресурсів, що вони залучають від бізнесу і населення) є вищою за ставку за депозитними сертифікатами НБУ. Це має спонукати їх до розвитку кредитування, додав Лепушинський.

Нагадаємо, за даними НБУ, у серпні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,4% річних, що на 0,3 в.п. нижче, ніж у липні (9,7%).

За даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних. У порівнянні з липнем ставки не змінилися.