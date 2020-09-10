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Банки снизили ставки по депозитам для населения

Кие, Четверг 10 сентября 2020 10:57
Банки снизили ставки по депозитам для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки становятся все менее привлекательными, объем депозитов не растет

В августе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,4% годовых. Это на 0,3 п.п. ниже, чем в июле (9,7%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за август снизились с 1,5% до 1,4%.

В августе 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 4,5% до 4,0% годовых, по валютным выросли с 1,3% до 1,5% годовых.

Банки снизили ставки по депозитам для населения

Депозитный портфель банков в августе не изменился - 1 226 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,5% до 629 млрд грн, предприятий вырос на 1,0% до 574 млрд грн.

Банки снизили ставки по депозитам для населения

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.

Как сообщало РБК-Украина, в июле банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%. По данным НБУ, процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%).

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