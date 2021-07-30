НБУ прогнозирует рост зарплат украинцев в 2021 году почти на 20%

"Потребительские расходы и в дальнейшем будут активно расти на прогнозном периоде за счет увеличения реальных доходов населения. В текущем году номинальная заработная плата возрастет почти на 20% благодаря восстановлению экономики, что повысит спрос на рабочую силу, а также повышению минимальной заработной платы. В результате частное потребление ускорится на 8% и будет основным драйвером роста ВВП", - говорится в отчете.

В то же время НБУ ожидает, что в 2022 году номинальная зарплата вырастет на 10,8%, реальная - на 3,9%, в 2023 году номинальная - на 8,4%, реальная - на 3,4%.

"В среднесрочной перспективе вместе со снижением темпов роста заработных плат несколько замедлится и рост частного потребления (5-6,5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений и активизация кредитования", - говорится в документе.