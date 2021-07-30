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НБУ прогнозирует рост зарплат украинцев в 2021 году почти на 20%

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Украина, Пятница 30 июля 2021 11:20
НБУ прогнозирует рост зарплат украинцев в 2021 году почти на 20% Фото: зарплаты украинцев вырастут почти на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ улучшил прогноз роста номинальных зарплат украинцев на 2021 год до 18,8%, реальных (с учетом инфляции) - до 8,7%. В апреле НБУ ожидал роста на 17,8% и 8,6% соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2021 года).

"Потребительские расходы и в дальнейшем будут активно расти на прогнозном периоде за счет увеличения реальных доходов населения. В текущем году номинальная заработная плата возрастет почти на 20% благодаря восстановлению экономики, что повысит спрос на рабочую силу, а также повышению минимальной заработной платы. В результате частное потребление ускорится на 8% и будет основным драйвером роста ВВП", - говорится в отчете.

В то же время НБУ ожидает, что в 2022 году номинальная зарплата вырастет на 10,8%, реальная - на 3,9%, в 2023 году номинальная - на 8,4%, реальная - на 3,4%.

"В среднесрочной перспективе вместе со снижением темпов роста заработных плат несколько замедлится и рост частного потребления (5-6,5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений и активизация кредитования", - говорится в документе.

НБУ прогнозирует рост зарплат украинцев в 2021 году почти на 20%

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).

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